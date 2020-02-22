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Экс-чемпиона мира по боксу Бронера арестовали на взвешивании Уайлдера и Фьюри

12:32 22/02/2020

Бывший чемпион мира по четырем боксерским версиям Эдриен Бронер был арестован во время процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Инцидент произошел в Лас-Вегасе, передает TMZ.

Бронер попытался попасть в само здание, где проходило взвешивание действующего чемпиона WBC и экс-чемпиона мира по версиям WBO, WBA Super, IBF и IBO. Однако Бронера не пускала внутрь охрана. При этом уйти добровольно, без конфликта, спортсмен отказался. В связи с чем служба безопасности обратилась в полицию, задержавшую нарушителя спокойствия.

Сотрудники правопорядка, прибыв на место, забрали Бронер и доставили его в отделение. Неизвестно, почему боец устроил скандал, и какой у него был мотив. Процедура взвешивания завершилась перевесом Фьюри.



