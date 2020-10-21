В начале 2020 года бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова рассталась с успешным арабским бизнесменом. Отношения с Маджидом Гиагиа продолжались у девушки около трех месяцев. На днях мужчина заявил, что никак не может забыть красавицу и мечтает снова с ней сойтись.



Расставшись с Женей, у Маджида были и другие девушки, но со всеми отношения были короткими и безуспешными. Маджид рассказал, что недавно возглавлял жюри конкурса в Ливане «Мисс топ-модель мира», но среди всех красавиц он не смог найти более прекрасную девушку, чем Феофилактова. У Жени 18 октября был день рождения, и Маджид сказал, что желает ей всего только самого наилучшего. Также бизнесмен признался, что любит её до сих пор, даже несмотря на прошлые обиды и ссоры. Стоит напомнить, что влюбленные расстались из-за разных взглядов на жизнь. Мужчина хотел, чтобы Женя была домохозяйкой, а она стремилась к публичности.



Сама Евгения рассказала, что в данный момент находится в отношениях с другим мужчиной, но пока не уверена, что это серьезно. В январе, расставшись с Маджидом, Феофилактова рассказала своим поклонникам, что продолжение романа с арабским бизнесменом вполне возможно.