Пандемия коронавируса и падение доходов населения приведут к гибели туристической отрасли. В ближайшее время отдыхом для россиян станут выезды на природу с палатками. Такой прогноз в интервью YouTube-каналу «Metametrica» дали российские экономисты Михаил Хазин и Михаил Делягин.

«Пятизвездочные гостиницы? Забудьте!» — заявил Михаил Хазин.

По словам Делягина, на отрасль сильно повлияет «отсутствие денег» и он не уверен, что в следующем году в российских туристических зонах сохранится тот же уровень, что и в этом.

Гостиницы и турбазы обречены на массовое закрытие, считают Хазин с Делягиным.

Эксперты также отметили, что в ближайшее время отдых россиян будет напоминать 80-е годы, когда отпуск проводили, выезжая на природу с палатками.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ обнародовали утвержденный правительством общенациональный план российской экономики. Документ предполагает ускорение импортозамещения, развитие индустрии легкой промышленности и внутреннего туризма, цифровизацию госуправления и т.д. Результатом принятых мер должен стать среднегодовой рост ВВП на уровне 3-5%.

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин называл туризм одной из самых перспективных отраслей экономики России и одной из самых пострадавших из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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