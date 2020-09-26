Рубль завершил торговую неделю на отметке 78 единиц за доллар и 91 — за евро. Эксперты считают, что это не предел, они рассказали, при каких условиях российская валюта может обновить исторические максимумы 2016 года.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что в данное время фундаментальных причин для значительного ослабления рубля нет. По его словам, до конца 2020 года курс доллара может подняться до 80-85 рублей, а к концу сентября аналитик ожидает стоимость пары рубль/доллар в диапазоне 75-77 рублей.

Между тем руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган полагает, что нельзя исключить повторения антирекордов 2016 года в обозримом будущем. Доллар и евро могут прибавить по 11% и 4% от нынешних уровней, если Соединённые Штаты примут новый пакет ограничительных мер, которые могут затронуть российские банки. Это с большей вероятностью произойдёт, если на выборах президента в ноябре победит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Если победу одержит действующий глава Белого дома Дональд Трамп, то риск санкций будет не настолько велик.

Центробанк России будет готов «протянуть руку помощи» национальной валюте, как это сделал весной. Именно упреждающие продажи валюты регулятора остановили падение рубля и не позволили повторить рекорды 2016 года, пишут «Известия».

Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая допускает, что в случае ослабления санкционных рисков после выборов президента США и стабилизации ситуации с коронавирусом, рубль может укрепиться к концу года до 70-72 рублей за доллар. Пессимистичный сценарий предполагает, что пара рубль/доллар способна уйти выше 80 рублей.

Ранее экономисты заявили, что российская валюта сильно перепродана — как по фундаментальным, так и по техническим параметрам. В этой связи дальнейшего ослабления рубля ожидать не следует. Слабость рубля — не его специфическая проблема, а реакция на ситуацию в мировых финансах, считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Схожие валюты — например, норвежская крона — на неделе понесли гораздо большие потери, отметил он.

Слабый рубль, каким он является сейчас, не нужен российскому бюджету, считает Кочетков. С нынешним курсом невозможно компенсировать выбывающие доходы от падения потребления и общей подавленности внутреннего рынка. Поэтому текущие значения и более высокие можно считать крайне неустойчивыми, пояснил он.

Впрочем, рыночная ситуация пока не позволяет рублю развернуться. Но напряжённость, вполне вероятно, будет возрастать. Поэтому текущие ставки против рубля становятся слишком рискованными. К концу года рубль и схожие с ним валюты будут значительно крепче текущих значений, выразил уверенность экономист.

Курс рубля вечером 25 сентября усилил снижение на негативном внешнем фоне — доллар впервые с 2 апреля поднялся выше 78 рублей, а евро впервые с февраля 2016 года вырос выше 91 рубля, писал NEWS.ru.