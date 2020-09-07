Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро. Об этом сообщают «Известия».

В понедельник курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. А с начала пандемии единая европейская валюта сначала опустилась до трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а теперь достигла отметки 1,2 доллара.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов считает, что подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее в России.

Евгений Миронюк из «Фридом Финанс», в свою очередь, считает неоднозначной складывающуюся ситуацию. По его мнению, в ней есть положительная сторона — рост потенциальных доходов экспортеров.

«Но в то же время дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан», — отметил эксперт.

Кроме того, снизится конкурентоспособность импортозависимых секторов экономики, прежде всего производственной сферы. Поэтому, подчеркнул Миронюк, России выгоден стабильный курс евро по отношению к рублю и доллару.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган считает, что рост курса евро выгоден для России и в будущем принесет только плюсы.

«С учетом структуры золотовалютных резервов, где доля доллара составляет 24,5%, а на евро приходилось 30,8% и монетарное золото — 19,5%, Россия выиграет попросту от положительной переоценки», — рассказал экономист.

Также от подорожания евро выиграет бюджет, так как в рублевом выражении увеличится объем экспорта и, соответственно, уплаченных пошлин. Это уже произошло летом, подчеркнул эксперт.