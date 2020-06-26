Особо не привыкшие чему-то доверять россияне, к данным Росстата тоже относятся весьма скептически. Ведь в жизни получается одно, а по отчетам – совсем другое. Между тем, главный статорган страны отмечает свой юбилей – четверть века.

Как известно, есть маленькая ложь, есть большая ложь, а есть статданные. Большинство экспертов и экономистов, которые чаще других сталкиваются с анализом показателей Росстата, придерживаются именно такого мнения.

Кто только не критиковал это ведомство за последние годы! И Минфин, и Госдума, и даже сам президент страны Владимир Путин. Напомним: из подчинения непосредственно премьеру РФ «под крыло» Минэкономразвития оно ушло в 2009 г.

Все соглашаются, что данные, предоставляемые Росстатом по росту ВВП, по реальным денежным доходам населения и по прочим важным показателям нередко грешат неточностями. Признавая проблему, Владимир Путин даже однажды призвал это ведомство «совершенствовать систему госстатистики».

Хотя, по мнению специалистов, это постоянное «совершенствование системы» и создает путаницу, подгонку под те результаты, которых ждет власть от наших статистов.

Касаясь юбилея Росстата, главный экономист государственной корпорации развития Внешэкономбанка Андрей Клепач заявляет, что эта служба не должна подчиняться какому-то одному министерству. А должна, для полной независимости и объективности, находиться в прямом подчинении Кабмина,, Администрации президента или парламента, как практикуется во многих странах мира. «Проблема приносящих плохие новости всегда существовала, — считает он, — но от самостоятельности Росстата для страны будет не вред, а польза».

Кто бы спорил. Но, как известно, в России выстроена жесткая вертикаль власти, и здесь кому отечественных статистов ни подчини – любая структура рано или поздно захочет порулить экономической поступью державы, приукрасить нашу реальную жизнь.

Многие экономисты, которые по служебной надобности часто имеют дело с данными Росстата, пользуются другими цифрами — более реальными и которые по большому счету нельзя намного убавить или прибавить.

Например, по потреблению электроэнергии в стране, или по товарообороту грузов на железной дороге. Ведь если, по оценке Росстата, наш валовый внутренний продукт за какой-то период времени вдруг показывает резкий скачок, а товаров за это время перевезено значительно меньше, то о каком тогда росте можно говорить?!

Кстати, на таких вот нестыковках в данных часто ловили за руку сотрудников Росстата.

Но можно ли иметь в нашей стране по-настоящему объективный и бесстрастный орган? Который, невзирая на политическую конъюнктуру, будет резать правду-матку, какой бы она ни была? И кому тогда его переподчинить, если из уже перечисленных нами структур (правительство, Госдума и Администрация президента) обязательно найдутся желающие «не портить настроение «самому»? Выдать желаемое за действительное, сообщить, что дела пошли на лад?

— Тот фат, что Росстат починяется федеральному Минэкономразвития, ни в какие рамки не укладывается.- говорит известный экономист, профессор Игорь Николаев.- Ведь Минэконом отвечает за экономическое развитие страны, и ему как бы «по штату» хочется показывать темпы, бодрые цифры.

Органы статистики, конечно, нужно переподчинить. Скажем – правительству РФ. Или создать независимую структуру по типу нашей Счетной палаты. В мире немало примеров такой децентрализации. В США, например, – Федеральная статистическая система, которая дает максимально объективную информацию о всех сторонах жизни страны.