Экономист Андрей Школьников заявил, что деноминации и девальвации российской валюты не будет, так как в этом «нет никакого смысла». Об этом сообщает «Царьград».

Как писал «Рамблер», ране глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля в сто раз.

По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране. Он заявил, деноминация обойдется недорого и сделать это можно будет за счет Центробанка. Эксперт отмечал, что после этого бутылка воды будет стоить около 30-70 копеек, на метро можно будет проехаться за 50 копеек, а курс доллара составит 70 копеек.

«Скорее всего, это [разговоры о деноминации — прим.ред.] занавес, попытка затуманить действительное положение, плюс перевод внимания каких-то вопросов на другие», — заявил Школьников.

Он отметил, что Банк России всегда может запустить печатный станок, деноминация для этого не нужна.

Сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не рассматривает денежных реформ, отмечает РИА Новости. По ее словам, в России «все в порядке с номиналами», причин что-либо менять нет.