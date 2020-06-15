Американские власти готовятся свернуть программу выплат безработным во время пандемии. Об этом сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. В стране без работы остается 21 млн человек. Каждому из них выплачивается пособие в $600 в неделю. С августа выплаты могут быть прекращены, поскольку экономика восстанавливается и уровень безработицы пошел на спад. При этом Кадлоу не исключил, что перед выходом на работу граждан выплатят единовременный денежный бонус. Для сравнения: в России максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, или $170 в месяц ($43 в неделю).

Помимо регулярных выплат безработным США выплатили по $1200 единовременно каждому гражданину страны вне зависимости от его трудового статуса.

В мае экономика США начала восстанавливаться: на работу вышли 2,5 млн человек. Сейчас уровень безработицы в стране составляет 13,3% от численности трудоспособного населения.

По статистике в России ситуация лучше. Минтруд объявил, что число безработных к 1 июня составило 4,5 млн человек, или 6%. Российское правительство тоже поддержало безработным рублем. Тем, кто потерял работу в кризис полагается максимально возможное пособие по безработице, равное одному МРОТ.

Как подсчитали в Минтруде, за два месяца в качестве безработных зарегистрировались 1 млн человек. На прошлой неделе правительство решило продлить срок выплаты увеличенного пособия до 1 октября вместо 1 июля.

Вместе с тем, президент Владимир Путин заявил, что в России «работа по поддержке граждан идет ритмично». Он также призвал «донастроить» существующие меры.

Эти заявления в духе электоральной риторики перед голосованием по поправкам в Конституцию, полагает доктор экономических наук из НИУ ВШЭ Сергей Смирнов: «Поэтому власти заговорили о дополнительной поддержке граждан в возрасте 65+ и продлении выплат безработным. Но размер помощи граждан в России все же очень небольшой. Как прожить на 12 тыс рублей?»

«Впрочем, едва ли в ближайшее время российские власти будут сворачивать меры поддержки, как это начали делать в США, — отметил эксперт. – В России, очевидно, пока не совсем понимают, когда экономика восстановится. В Америке же поменялись приоритеты властей: им нужно бросить средства на предотвращение конфликтов, стабилизацию внутренней ситуации. В России – в приоритете голосование и восстановление самых пострадавших отраслей, туда и будут вкачиваться деньги».