Экономист Сергей Хестанов прокомментировал заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

Падение курса рубля действительно выгодно ряду компаний, сказал Сергей Хестанов ИА REGNUM.

Позиция Мантурова является оправданной, если говорить о компаниях, которые не используют в своей работе зарубежные комплектующие. Ведь низкий курс рубля повышает конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и мировом рынках.

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Эксперт напомнил, что в 1998 году, когда рубль существенно ослаб, это было мощным импульсом, который помог возродить многие сектора российской промышленности.

Однако для простого населения падение курса рубля приводит к сокращению реальных доходов, подчеркнул экономист.