К концу года доллар может вырасти до 85 рублей за единицу. С таким прогнозом выступил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Будет 85 рублей за доллар», — считает экономист.

Он поделился мнением c корреспондентом URA.RU, что для тех, кто хочет заработать на падении рубля, еще не поздно купить доллары. Надоршин предупредил, что существуют высокие риски потерять средства при подобных спекуляциях.

Сейчас на низкую стоимость российской валюты влияют предстоящие выборы в США и неопределенность, которую они несут, считает эксперт. Он отметил, что такому же негативному влиянию подвержен не только рубль, но и другие валюты.

Ранее Президент. России Владимир Путин заявил, что стране удастся сохранить стабильность рубля, несмотря на возможные колебания доллара на фоне выборов в США. Он подчеркнул, что в РФ удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, а также обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что в случае победы Джо Байдена на выборах в США, возможно ослабление санкций против Ирана, из-за чего упадут цены на нефть, а, следовательно, ослабеют позиции российской валюты, перелает агентство Nation News.

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