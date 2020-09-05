Россияне стремительно беднеют, и этот процесс будет усугубляться в 2021 году. Таким мнением с URA.RU поделился независимый финансовый аналитик Константин Селянин.

Россияне продолжили сокращать траты на питание

По его словам, доходы россиян падают с 2014 года, а 11% граждан РФ (около 20 млн) находятся за чертой бедности. «Процесс обнищания россиян будет продолжаться и в 2021 году. Поскольку происходит сокращение экономики, и многие люди из-за этого теряют работу», — рассказал Селянин.

Он добавил, что предприятия страны будут сокращать зарплаты сотрудников, и это еще сильнее усугубит бедность. Также аналитик усомнился, что обнищание россиян закончится в ближайшие годы. «Доходы россиян не будут расти, это практически предопределено», — поделился Селянин. В худшем случае за чертой бедности может оказаться еще больше граждан РФ.

По данным Росстата, в марте—апреле доходы россиян упали на 16,5%. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике страны передает RT. Он добавил, что экономистам удалось сохранить макроэкономическую стабильность.