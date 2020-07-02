Выход из коронавирусного кризиса требует от правительства «приведения в соответствие» не только макроэкономических показателей – ВВП, инфляции и разных индексов. Но и заботы о простых людях, которые, как говорится, попали в трудную жизненную ситуацию. Таких в нашей стране 6,1 %

Вчера федеральное правительство приняло решение выделить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Они будут направлены в российские регионы, где лучше знают, как их использовать самым эффективным образом.

Хотя общий вектор задал сам премьер Михаил Мишустин. Обратившимся в службу занятости населения за пособием по безработице сотрудники будут предлагать вакансии в строительстве, в агропромышленном комплексе, в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий. Есть немало рабочих мест также и в службах занятости – по уходу за пожилыми людьми.

Не исключено, что часть этих средств будет направлена на предприятия, которые в результате пандемии перевели своих сотрудников на неполную рабочую неделю. Возможно, средства помогут потерявшим доход сотрудникам хотя бы временно восстановить полноценный рабочий график.

Как известно, за май уровень безработицы в России составил 6,1 % — по сути, средств к существованию лишились более 4,5 млн. человек. До эпидемии коронавируса безработица составляла 4,8 % — почти на миллион меньше.

Помогут ли эти миллиарды тем, кого судьба-злодейка выставила за ворота предприятий?

– Это оперативное решение Кабмина, которое диктуется необходимостью поддержки 80 тысяч человек, стоящих на грани сокращения, – считает доктор экономических наук Никита Масленников. — Знаете, ряд отечественных компаний на время карантина, чтобы сохранить занятость, перешли на неполную рабочую неделю и вот-вот могут обанкротиться, значительно или совсем сократив свои штаты.

– 80 тысяч тоже не мало… Но безработных-то у нас 6%. Значит, нужны не только оперативные, но и капитальные меры?

– 6,1 %, если быть точными. Хотя на самом деле нам всем необходимо понять – какая у нас действительно безработица? Есть определенные сомнения по поводу предоставляемых статистических данных. А это своеобразная навигационная панель, мы должны знать: куда плывем.

Получается, изо всех сил стараемся сохранить рабочие места, но при этом существенно сокращая зарплаты. Рабочие места есть, а денег в кошельке у людей нет.

Это тоже сфера интересов рынка труда. Вопросы поддержки занятости населения гораздо более широкие. Не только безработные, но и падение доходов у тех, кто перешел на неполный рабочий день. Им говорят, дескать, потерпите, пока «поднимемся с колен». А сколько терпеть?

Не надо себя тешить иллюзией, что если кого-то трудоустроим, то у него сразу все станет хорошо. Ситуация должна постоянно мониториться: сколько в стране потеряли работу и сколько на неполном рабочем дне или неделе.

Например, за время пандемии «удаленка» в стране выросла в 30 раз, сейчас в таком формате работает около 2 млн. человек. Но по разным социологическим опросам, они стали получать значительно меньше, выполняя тот же, а порой и больший объем работы.

Эта ситуация тоже требует изучения со стороны регулятора.

4 млрд. рублей, конечно, хорошо. Но это временные меры. Через неделю-другую помощь понадобится другим десяткам тысяч человек. Проблему нужно изучать основательно и со всех сторон.