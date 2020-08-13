Выросший государственный долг России может привести к увеличению инфляции и, соответственно, росту цен. Об этом URA.RU рассказал экономист Антон Шабанов.

«Если такой дисбаланс, я имею в виду увеличенный госдолг, продержится больше шести месяцев, это отразится на нашей национальной валюте. Инфляция будет повышаться, даже несмотря на действия Центробанка. Вырастут цены в магазинах», — отмечает Шабанов. Он также добавил, что в связи с выросшим госдолгом в стране могут ухудшиться налоговые условия, а заимствования средств могут увеличиться еще.

Однако, по словам эксперта, есть тренд на улучшение. Если изначально для поддержки национальной валюты правительство тратило большие суммы из резервов, сейчас эти траты уменьшились в 3-4 раза, подчеркнул он. Дальнейшее развитие событий, как уточнил Шабанов, зависит от общемировой ситуации и стоимости нефти.

По данным Центробанка и Минфина, чистый госдолг России превысил ликвидные резервы. Задолженность правительства на 1 июля составила 14,77 трлн рублей при объеме депозита в 13,22 триллиона рублей. Разница составила 1,55 триллиона, передает агентство Nation News.