Осенью 2020 года в России ожидается пик экономического кризиса. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

«Мы сейчас находимся в экономическом кризисе, но пик еще не пройден. По прогнозам Минтруда России, пик [кризиса] ожидается в третьем квартале 2020 года», — рассказал Бобков.

По его словам, рынок труда может восстановиться только к середине 2021 года, но о полном восстановлении страны от кризиса говорить сложно.

Тем не менее, есть шанс, что правительство введет новые выплаты бедным россиянам, подчеркнул Бобков. Он напомнил, что правительство РФ уже назначало выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми. Дальнейшее усугубление кризиса создаст условия для появления новых пособий.

Также Бобков рассказал, что кризис в будущем позволит развивать экономику России.

«Во время кризиса мы задействуем свои внутренние рычаги, которые способствует развитию экономики РФ», — подчеркнул он.

По данным опроса сервиса «Работа.ру», у 58% россиян снизилась зарплата во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. При этом больше 80% из них продолжают работать по сниженной ставке. Реальные зарплаты россиян в пик пандемии снизились в среднем на 4,6%, передает телеканал 360. А в 75 регионах РФ упал потребительский спрос.