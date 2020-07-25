Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. Экономист не исключил, что граждане могут потерять в реальных располагаемых доходах больше, чем в рекордном 1999 году,

Как объяснил эксперт, уже сегодня страна находится на уровне 1999—2000 года, но кризис все еще продолжает, а значит будет снижение, передает URA.RU.

Юрченко считает, что при оптимистическом сценарии Россия начнет выходить из кризиса не раньше конца зимы или начала весны 2021 года. При этом если сейчас еще население может использовать сделанные ранее запасы, то к осени они закончатся и она будет очень тяжелой.

Экономист предполагает, что реальные доходы будут падать осенью на 1,5%-2% в месяц.