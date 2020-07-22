Михаил Алаеддин. Новый состав Народного совета Сирии говорит об отходе от традиционного консервативного отношения власти к политическим процессам и взятии курса на стабилизацию экономики путем развития сельского хозяйства и производства, считает ливанский профессор в области экономики и управления Ахмад Зейн.

В Сирии 19 июля прошли парламентские выборы, по результатам которых в новый состав Народного совета вошли 184 депутата из блока «Национальное единство» во главе с правящей Партией арабского социалистического возрождения — Баас. Независимые кандидаты получили 66 мандатов.

«Если дать первичный анализ новому составу парламента, то состав неплохой, наблюдается отход от назначения традиционных кандидатов. Да, партия Баас имеет абсолютное большинство, но она правит уже более трех десятилетий, и было бы странно, если бы картина была другой. Но выбор личностей в новом составе говорит об открытости и акклиматизации власти с текущей ситуацией»,- сказал Зейн.

По мнению эксперта, экономическая ситуация в САР, как в Ираке и Ливане, в данный момент играет наиболее важную роль, поэтому приоритет отдается личностям, которые могут играть реальную положительную роль в развитии экономики. Особенно это актуально на фоне агрессивной американской политики на Ближнем Востоке и закона США о санкциях против Сирии «Цезарь», затрагивающего практически все сферы экономики.

«В Сирии, безусловно, экономика завязана на законе «Цезарь». Этот закон, конечно, влияет на сирийскую экономику, но его влияние не будет катастрофическим. Он окажет давление на Сирию, но не сможет ее сломить», — отметил Зейн.

Ливанский эксперт напомнил, что у Сирии серьезные сельскохозяйственные мощности, в разы больше чем у того же Ливана. Дамаск направляется к производственной системе, и в ближайшее время ожидается сильное развитие сельского хозяйства.

«Конечно, партия Баас будет продолжать играть роль в назначении ключевых лиц. Но видно, что у нее вектор направлен на выдвижение сильных кандидатур, в том числе и на министерские позиции. Они заинтересованы в том, чтобы министр смог структурировать свое ведомство и сделать более ощутимый результат. Даже если эти назначения будут с политическим окрасом, они будут технократами. Поэтому Сирия будет стремиться к развитию сельского хозяйства в первую очередь и промышленности относительно меньше», — добавил Зейн.

Координатор группы Государственной Думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин ранее в беседе с Mpravda.com назвал важным новшеством на парламентских выборах в Сирии демократизацию процесса избрания кандидатов в депутаты от правящей Партии арабского социалистического возрождения. В этом году они избирались конференциями региональных отделений, а не решением центрального руководства партии.