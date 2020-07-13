Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность деноминации в России. «У нас все в порядке с номиналами и рядом банкнот», — заявила председатель ЦБ на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. С идеей провести деноминацию российской валюты в 100 раз на прошлой неделе выступил известный аналитик Александр Разуваев. По его мнению, реформа денежных знаков нужна, чтобы остановить безудержный рост наличных в стране и укрепить доверие к рублю. Финансовые власти и другие экономисты считают иначе.

Фото: cbr.ru.

Глава Центробанка не видит причин для проведения в России деноминации. По ее словам, люди всегда могут воспользоваться и наличными, и счетами в банках без ограничений.

Эксперты же указывают на критический объем наличной денежной массы в стране, который приблизился к 12 трлн рублей.

В последние месяцы на фоне пандемии частные лица и бизнес обналичивают счета. Сейчас на каждого россиянина, включая младенцев, приходится по 80 тыс рублей наличными, указывал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Деноминация рубля 1 к 100 поможет вернуть уважение к рублю, упростить расчеты, считает Разуваев. Доллар будет стоить 60-70 копеек, квартиры перестанут стоить миллионы.

При этом никакой связи с 1998 годом (тогда была проведена прошла деноминация рубля) аналитик не видит. По его словам, в пользу реформы денежных знаков сейчас говорит макроэкономика и низкая инфляция в 3%.

На критику Набиуллиной автор идеи о деноминации ответил так: «Последнее слово будет за Банком России и политическим руководством страны. Однако если сценарий деноминации будет реализован, то до официального объявления решение будет держаться в тайне».

С доводами главы Центробанка в противовес мнению аналитика соглашается инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Идея деноминации совершенно не отвечает текущим реалиям. Низкая инфляция без скачков – это не повод к денежно реформе. Низкая инфляция позволяет проводить ЦБ смягчение монетарной политики. Курс национальной валюты на фоне сложной внешней конъюнктуры сравнительно стабилен. Деноминация не решает и проблему резкого роста объема наличности в обращении: нужно воздействовать на первопричину, а не на следствие. Деноминация может вызвать всплеск неопределенности, испугать население и подтолкнуть к увеличению наличных в иностранной валюте как способе защиты», – предупреждает наш собеседник.

«Паники не будет: россияне понимают, что деноминация – это техническая мера. Непривычно будет только то, что какое-то время новые и старые деньги будут ходить параллельно», – ответил оппонентам Александр Разуваев.