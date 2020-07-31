Курс рубля падает из-за сезонности и снижения цен на нефть, считает экономист Вячеслав Зайченко.

По его словам, в период отпусков многие россияне покупают валюту для поездок за рубеж, поэтому возник повышенный спрос на евро и доллар. Специалист уверен, что это не продлится долго.

Зайченко также отметил в интервью «360», что цены на нефть марок Brent и WTI снижаются технически, это краткосрочная коррекция. По его мнению, как только стоимость «черного золота» вернется к росту, укрепится и рубль.

«После 20 августа все начнет восстанавливаться. Пойдут контракты, впереди будет отопительный сезон. И естественно, рубль начнет укрепляться», — заключил он.

В июле курс рубля упал на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро. Это худший результат национальной валюты с марта, когда рубль обвалился на 14,7% к доллару и к евро.