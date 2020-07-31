Экономист Михаил Хазин считает, что пятничное падение рубля напрямую связано с вчерашним решением Министерства финансов. Напомним, что ведомство дало добро на то, чтобы еще три года выводить дивиденды в офшоры без уплаты налогов.

Курс национальной в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро впервые с марта взлетел до 87,6 рубля, а доллар подорожал до 74 рублей.

По мнению Хазина, пятничное падение рубля обусловлено решением Минфина продлить до 2024 года возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов. «Теперь олигархи выводят деньги и скупают валюту», – обрисовал ситуацию экономист в беседе с НСН. Эксперт назвал это диверсией против страны, так как девальвация неизбежно ударит по населению.

В свою очередь экономист Денис Ракша считает, что падение рубля связано с американской экономикой, показавшей во втором квартале рекордное снижение. «Из доллара выходят и переходят в другие активы, такие как золото и евро, а потому люди переходят из рублей в те активы, которые растут», – сказал эксперт и добавил, что российская экономика также «не дает повода держать средства в рублях».

В четверг Минфин согласился установить трехлетний переходный период, разрешающий выплачивать дивиденды за рубеж по нулевой налоговой ставке, сообщал «Коммерсант».

Ведомство предлагает сохранить льготу для российских компаний и для иностранных, которые добровольно сменили резидентство на российское. При этом фирма не должна быть зарегистрирована в черном списке стран-офшоров, а российским налоговым органам должно быть известно о счетах, на которые зачислены дивиденды.