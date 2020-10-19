В сентябре снижение сборов НДС составило 23%, что отразится на ВВП.

На это в эфире радиостанции «Говорит Москва» указал экономист Михаил Хазин. По его словам, это происходит из-за оттока инвестиций.

«В сентябре падение собираемости НДС по сравнению с планом достигло 23%. НДС — это ВВП. 23% падения ВВП, значит, мы имеем в сентябре. Это масштаб стихийного бедствия. Почему сильный спад? Потому что в нашей стране прекратились инвестиции. Господство либералов в денежной системе, а также ЦБ делали всё, чтобы невозможно было делать рублёвые инвестиции. Вторая проблема в том, что нет инвестиций иностранных. Все истории с Навальными, Скрипалями, Литвиненко и прочими ужасами придуманы Западом, чтобы не дать возможности вкладывать в российскую экономику. Это целенаправленная политика. Российская экономика — один из редких кусков мировой, где инвестиции приносят прибыль, потому что наша экономика недоинвестирована. Наша экономика живёт за счёт государственных инвестиций, которые тоже будут падать».

При такой ситуации в 2021 году в России может произойти кризис, сравнимый с 90-ми годами, отметил экономист. По его словам, такой ситуации можно избежать, если немедленно принять меры и использовать национальную валюту.

России угрожают нищетой

«Девальвация рубля ведёт к падению уровня населения. Около 8-10% спада ВВП по итогам года, они приврут и напишут 4-5%. Если ничего не делать, то в 2021 году по сравнению с 2019 будет минус 20%. Это масштаб 90-х годов. Это результат отсутствия инвестиций и оборотных средств. При сохранении либерально-экономической политики ничего хорошего не будет. Модель, которую либералы предложили в 90-х, больше не работает ни в рублёвом, ни в долларовом варианте. Если мы срочно не примем меры, то получим социально-политический кризис масштаба посильнее 90-х годов. Аналогичная ситуация имеет место быть во всём мире. Разница в том, что у нас есть возможность решить эту проблему за счёт использования внутренней национальной валюты, а в США нет. У них нет национальной валюты, у них только мировая. Это наше отличие от них, которое нужно использовать».

Ранее Михаил Хазин предрёк обвал фондовых рынков в странах Запада. Экономист отметил, что выделение правительством денег предпринимателям и работникам ведёт к росту безработицы.