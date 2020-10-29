Экономист, специалист по банковскому сектору Сергей Григорян дал рекомендации начинающим инвесторам.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что не стоит рассматривать фондовый рынок как способ быстро заработать.

«Из-за отсутствия специальных знаний очень велик риск потерять сбережения. Оптимальная стратегия — поэтапно инвестировать определённые суммы в течение длительного периода», — пояснил эксперт.

По его словам, нежелательно целый день сидеть в личном кабинете и следить за изменением котировок.

«Не спешите закрывать позиции, когда на фондовом рынке волнения, и ваши бумаги теряют в цене. Многие совершают эту ошибку. Даже если сейчас бумаги дешевеют, неизвестно, как они поведут себя завтра, а в долгосрочной перспективе — через несколько лет — вы, может быть, зафиксируете стабильную прибыль, — сказал Григорян.

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