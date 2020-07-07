Украинская экономика падает стремительными темпами. Во втором квартале 2020 года она снизилась на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, пишет издание «Regnum» со ссылкой на исследование аналитиков.

Как говорится в экспертной оценке, полное восстановление экономики Украины за следующие полгода невозможно.

Экономисты пришли к выводу, что хорошие успехи может показать только аграрный сектор — в стране уже начали собирать урожай, что может смягчить экономический ущерб от коронавируса, но потребительский спрос и инвестиционная активность в 2020 году все равно будут слабой.

Ранее «Экспресс газета» писала, что Россия выделит Казахстану 150 миллионов.