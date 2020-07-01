Рекордное падение за 40 лет наблюдений продемонстрировала экономика Великобритании. ВВП страны упал на рекордные 2,2% в период с января по март 2020 года.

Главной причиной названо то, что домохозяйства сократили свои расходы, об этом пишет Reuters со ссылкой на Управление национальной статистики страны (ONS). Британский экономист Томас Пью прокомментировал ситуацию. Он указал, что, так как большая часть предприятий закрыта, то люди не смогли тратить бы больше, даже если бы захотели. Тем не менее, экономист придерживается позитивных прогнозов и считает, что экономика сможет достичь прежних показателей к концу года.

Данные ONS показывают, что экономика Великобритании обвалилась на 20,4% в апреле по сравнению с мартом. После этого премьер-министр Борис Джонсон объявил об увеличении расходов на инфраструктуру. На техобслуживание больниц и ремонт дорог он пообещал выделить 5 млрд фунтов ($6,13 млрд) только на первом этапе.

Свой прогноз также дал банк Англии. Банкиры считают, что падение экономики может составить 14%, что будет худшим показателем с 1706 года. По их расчетам, зарплаты в среднем по стране снизятся 2% в 2020 году, а уровень безработицы вырастет до 9%. Сейчас в Британии проживает 4% безработных.