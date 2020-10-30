Экономика США в третьем квартале выросла на рекордные 33,1 процента в годовом выражении (и на 7,4 в квартальном). Однако пандемия коронавируса остается угрозой для дальнейшего восстановления экономики, пишет Bloomberg.

В первом квартале этого года ВВП страны упал на пять процентов, а во втором квартале — на рекордные 31,4 процента. Аналитики, опрошенные изданием, делают ставки на то, что ВВП будет продолжать расти на фоне значительного увеличения потребительских расходов (на 40,7 процентов) и высокого спроса на жилье.

Количество заявок на получение пособий по безработице в США упало в октябре, что является еще одним признаком постепенного восстановления рынка труда. Однако быстрое распространение коронавируса ударит по бизнесу и рабочим местам, уверены эксперты. 29 октября президент страны Дональд Трамп написал в твиттере, что рост ВВП стал «самым большим» в истории США, и добавил, что кандидат от демократов Джо Байден поднимет налоги и «убьет все это».

Ущерб США от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов, заявил ранее бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики.

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