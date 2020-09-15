ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года рухнул на беспрецедентные 6,9 процента относительно предыдущих трех месяцев из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В первом квартале нынешнего года экономика наиболее развитых и развивающихся стран снизилась на 3,5 процента по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года. Падение во втором квартале оказалось существенно выше, чем в первом квартале 2009 года, когда ВВП сократился на 1,6 процента из-за глобального финансового кризиса.

Среди стран «двадцатки» Китай стал единственным государством, где зафиксирован рост ВВП (на 11,5 процента). Больше всего экономика сократилась в Индии — на 25,2 процента, следом идет Великобритания (на 20,4 процента). В Южной Корее и России снижение ВВП было менее существенным — на 3,2 процента в обеих странах.

По прогнозам рейтингового агентства Moody’s, общее падение экономики в странах G20 в этом году составит 4,6 процента. При этом Бразилия, Индия и ЮАР столкнутся с самыми большими проблемами при восстановлении после пандемии коронавируса, считают эксперты.