Экономическое возрождение России после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, забуксовало. Рост деловой активности резко замедлился в сентября 2020 года, показав самые медленные темпы за последние три месяца. Об этом свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

В сентябре совокупный индекс PMI по России составил 53,7 балла, что заметно ниже уровня августа, когда он был на отметке 57,3 балла. Индекс для сферы услуг составил 53,7 пункта, упав с августовской отметки в 58,3 пункта. Причиной стало снижение количества заказов, а также сокращения в компаниях.

Несмотря на замедление роста показателя, он все равно свидетельствует об оживлении экономики России. Значение индекса PMI выше 50 пунктов означает рост деловой активности, значение ниже этой отметки говорит о ее спаде.

Ранее компания IHS Markit привела показатели по промышленному производству в Европе. По ее оценке, высокие темпы роста показала экономика Германии, установив рекорд более чем за два года. Такой рост потянул вверх и общеевропейские показатели, которые без вклада ФРГ «были бы намного более скромными», сказали аналитики.