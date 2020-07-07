Экономическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в режиме видеоконференции, сообщили во вторник в пресс-службе минтруда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее переговоры завершили гуманитарная и политическая подгруппы, а также начала работу подгруппа по вопросам безопасности. В среду пройдет видеоконференция контактной группы.

«Экономическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе. Переговоры проходят в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении пресс-службы минтруда и соцполитики.