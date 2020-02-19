Предприятия, контролирующие утилизацию строительных отходов и ТКО, будут лишаться лицензии за нарушения. Их деятельность будет приостановлена, а материалы инспекции — переданы в правоохранительные органы, пишет ТАСС 19 февраля.

Об этом в совместном заявления сообщили Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Национальное экологический корпус (НЭК). Инспектора этих инстанций будут регулярно проводить проверку деятельности организаций по утилизации отходов и ТКО, которых в регионе насчитывается около 200.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал агентству, что деятельность предприятий по утилизации отходов часто нарушает нормы экологического законодательства. В связи с этим к нарушителям применят жесткие санкции.

«Вследствие правонарушений в сфере утилизации отходов, территории, включая карьеры, леса и сельскохозяйственные земли, стали превращаться в места несанкционированных свалок», — рассказал агентству директор Национального экологического корпуса Виктор Табачков.

Он пояснил, что отходы, которые должны быть отправлены на переработку, недобросовестные утилизаторы просто развозят и размещают на непредназначенных для того участках. Участившиеся жалобы побудили специалистов НЭКа поставить на контроль экологическую ситуацию в Московской области.

В течение шести месяцев специалисты инстанций проведут совместную проверку деятельности организаций, ответственных за утилизацию отходов.Совместные рейды инстанции будут осуществлять не реже одного раза в неделю во всех муниципальных образованиях Московской области. С данными проведенных инспекций можно будет ознакомиться на сайтах регионального МинЖКХ и НЭК в открытом доступе.

19 февраля Президент России Владимир Путин призвал представителей общественных организаций и НКО выступить в роли общественных инспекторов по охране окружающей среды. Данные о результатах таких проверок в обязательном порядке будут приняты к рассмотрению органами власти и станут основанием для принятия конкретных мер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства обеспечить порядок в сфере утилизации отходов производства и потребления и ТКО в сотрудничестве с представителями общественных организаций и НКО, а также проводить проверки при участии общественных инспекторов.

В 2019 году в стране вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Планируется, что к 2024 году 60% всего объема ТКО должно идти на переработку, а 36% — уничтожаться. Тем не менее, пока основным способом обращения с отходами является захоронение на полигонах.