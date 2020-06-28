В Сибири из-за жаркой погоды повысился риск возникновения лесных пожаров, заявили эксперты-экологи из Стокгольмского университета.

«Сначала наступает засуха, потом возникнет молния, которая может начать пожар. Это естественный процесс. Чем суше и жарче погода, тем чаще такое может произойти», — отметил профессор Микаэл Чернстрем.

С ним согласился и доцент института физической географии Стокгольмского университета Густав Хугелиус, который предупредил, что если погода не изменится, то можно ждать серьезных лесных пожаров. Однако, если дожди пойдут в июле и августе, то риск возгораний снизится.

При этом ученые не считаются, что температуры от +25 до +30 градусов для Сибири аномальные. Они отметили, что в связи с глобальным потеплением, жаркие периоды будут становится все более частыми.

Из-за высоких температур будет истончаться слой вечной мерзлоты. Лежащий в основании грунта лед будет таять, поэтому возникнет риск образования провалов. Все это повлияет на инфраструктуру – дороги, здания, а также нефте- и газопроводы, которые могут разрушиться из-за того, что грунт начнет проседать, пояснила доктор, старший лектор факультета физической географии Стокгольмского университета Бритта Саннел.

По их оценкам, к 2050 году вечная мерзлота истончится настолько, что это затронет 70% инфраструктуры в регионе. В атмосферу выделится большое количество парниковых газов (метана и углекислого газа).