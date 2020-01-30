Экологи поймали в центре Уфы рысь. Специалисты намерены выпустить животное в естественную среду, рассказали в региональном министерстве экологии.

Животное заметили жители улицы Зорге и сообщили спасателям.

Специалисты считают, что рысь, вероятно, пришла из ближайшего лесного массива. Ей около трех лет, она ведет себя спокойно, признаков болезней у нее не обнаружено.

Дикую кошку посадили в деревянный ящик и повезли Иглинский район республики, чтобы там отпустить в лес.

В октябре 2019 года в окрестностях Читы вышедшая из леса рысь задрала несколько голов скота. В минприроды Забайкальского края объяснили случившееся ростом численности диких животных. Тогда же в регионе были зафиксированы появления медведей в жилых районах. Экологи рассказали, что им не хватает еды в лесу и они питаются на помойках.