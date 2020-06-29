Сибирь опять горит. По данным авиалесохраны России, за неделю площадь возгорания с 250 тыс.гектаров увеличилась до 1,15 млн. Полыхают леса Якутии, Иркутской области, Красноярского края. Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков не исключает повторения ситуации прошлого года.

Основная часть возгораний приходится на труднодоступные районы, куда можно добраться только авиацией. В отдельных местах власти вводят режим ЧС. Так, МЧС по Красноярскому краю ввел особый режим в Эвенкийском и Мотыгинском районах. Доступ людей и транспортных средств в леса ограничен, поскольку нахождение там опасно для жизни.

В Якутии, по сообщению пресс-службы Минэкологии республики, пожар возник в труднодоступной местности национального парка "Кыталык". Ситуация находится на особом контроле Минприроды РФ. Всего же огонь полыхает в 15 районах республики Саха. Их общая площадь составляет 7684 га.

Из-за лесных пожаров в лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов Иркутской области 25 июня был введен режим ЧС муниципального уровня. Ситуацию осложнял шквалистый ветер и труднодоступная местность. Сейчас пожар в Жигаловском районе удалось локализовать на площади 180 га. Его вручную тушат 47 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Всего в области природные пожары зарегистрированы на площади 1 тыс. 856 га.

В прошлом году Иркутская область пострадала достаточно сильно. По словам иркутского политолога Сергея Шмидта, в этом году обстановка гораздо благоприятнее. "Поскольку сохранение нормальной ситуации с пожарами, можно сказать стало делом чести для нашего врио Игоря Кобзева, то с этой задачей он справляется. Был один или два дня, когда количество пожаров превзошли показатели прошлого года, но их быстро потушили. Самое главное — психологический момент. В прошлом году в мае в Иркутске нечем было дышать, гарь ощущалась постоянно. Сейчас для жителей областного центра обстановка с пожарами на порядок лучше, чем в предыдущие годы. Надо понимать, что Кобзев может позволить себе проблемы с коронавирусом — у нас большое количество заболевших. Но коронавирус — это общая беда для всех, и мало кто знает, что с ней делать. Но вот пожары — первостепенный вопрос репутации врио. С другой стороны, сейчас прошел весенний сезон и летняя волна пожароопасности только начинается. В области сухая погода, посмотрим, что будет через неделю".

Константин Кобяков, Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России прокомментировал нам ситуацию:

— В России выделяются два пожароопасных сезона: весенний и летне-осенний. В первом случае, чаще всего возгорание происходит, когда жгут сухую траву. В этом году этот сезон наступил на две недели раньше. Соответственно, летне-осенний сезон также начался раньше. Поэтому, если сравнивать с прошлыми годами, то пожаров именно в эти даты фиксировалось меньше. Но эта цифра еще не достигла максимальных значений, которые в этот период достигались в некоторые годы.

Все будет зависеть от того, какая дальше установится погода. Пока прогноз не очень благоприятный. Ожидается, что в самых наших пожароопасных районах — в Сибири и на Дальнем востоке — будет сухо и жарко. Поэтому ситуация вполне может развиваться по катастрофическому сценарию. С другой стороны, нужно понимать, что долговременные климатические прогнозы – не очень точное дело. Например, обещают влажные год, но между дождями может выдаться сухой период и все сгорит. Такое бывает. Бывает и наоборот, год сухой, а осадки выпадают равномерно в течение всего периода и опасность возникновения пожаров снижается. Именно равномерность выпадения осадков предсказать на длительный период практически невозможно.

Не хочется ориентироваться на пессимистические прогнозы, но пока обещают засушливый конец лета и начало осени. А это предполагает, что пожаров будет много.

— Изменился ли подход в тушении пожаров после прошлого года? И как не допустить катастрофического сценария?

— Пожары невозможно тушить теми средствами и силами, которые сейчас у нас есть в наличии. Но тем не менее повышение оперативности их тушения помогло бы пусть не полностью, но существенно снизить площади пожаров. Честно говоря, какого-то большого прогресса в этом вопросе не видно. Государство немного улучшило отношение к этому вопросу. Есть нацпроект "Экология", в рамках которого выделили немалые деньги на обновление парка противопожарной техники. Но какого-то радикального изменения, которое помогло бы изменить ситуацию, пока не видно. Это, скорее. некоторое поддержание, чтобы хуже не стало. В рамках инфляции увеличивается финансирование на тушение пожаров, плюс выделяются дополнительные финансы на технику, чтобы она вся одновременно не сломалась. Но это меры, которые только позволяют не сделать ситуацию хуже, их недостаточно, чтобы ее улучшить.