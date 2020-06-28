«Норникель» опять отличился. Активисты обнаружили, что одна из его фабрик проводит сброс загрязненной металлами и кислотой жидкости в тундру и местные ручьи, которые впадают в озеро Пясино. Факт сброса зафиксировали «Гринпис» совместно с журналистами «Новой газеты» и бывшим сотрудником Росприроднадзора Василием Рябиняным. После того, как на место происшествия приехали полиция и прокуратура, рабочие начали спешно демонтировать трубы, по которым осуществлялся слив.

Фото: 24.mchs.gov.ru

Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, в районе Талнахской обогатительной фабрики, которая принадлежит компании «Норникель», произошла незаконная перекачка неустановленной жидкости с химическим запахов в тундровую зону. При этом водозаборы на месте отсутствуют и есть угроза попадания стоков в реку Хараелах, которая впадает в озеро Пясино. Экологи сообщают, что вода заражена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ. У воды сильный неприятный запах, а на месте сброса погибшие деревья.

Точнее состав жидкости будет известен после лабораторного исследования. После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, Росприроднадзора и прокуратуры, персонал принял меры по остановке слива. Причем сотрудники «Норникеля» так торопились, что демонтируя трубы, раздавили трактором полицейскую машину, которая приехала на место для выяснения обстоятельств. В самом «Норникеле» сообщают, что они остановили этот слив, а по факту случившегося проводят служебное расследование. Региональное управление Следственного комитета также начало проверку.

О том, какую угрозу действия «Норникеля» нанесли окружающей среде в этот раз, «» рассказал заслуженный эколог Андрей Пешков:

— Это экологическое преступление. Тяжелые металлы, серная кислота — все это, попадая в зону воздействия в хоть сколько-нибудь значительных концентрациях, моментально убивает все живое. Живые организмы рассчитаны на существование в определенном диапазоне pH. Причем этот диапазон достаточно узкий. «Норникель», извлекая прибыль из добычи природных ресурсов, которые компании не принадлежат, наносит ущерб здоровью населения и окружающей среде.

Тяжелые металлы — а это может быть ртуть, свинец и весь этот ряд — это яд. Даже медь, которая менее опасна для человека, смертельно опасна для обитателей водной среды. Это преступления, которые должны квалифицироваться и наказываться соответствующим образом. Почему этого не делается, почему нет надзора в этой сфере, почему люди, которые этим занимаются, не сидят в тюрьме и их имущество не конфискуется? — это вопросы к правоохранительным природоохранным органам.