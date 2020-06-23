Одна из главных причин, почему масштабная авария с разливом топлива в «Норильске» превратилась в настоящую экологическую катастрофу, в том, что в начальной фазе информация о ней скрывалась, пока не попала в социальные сети. Это вызвало гнев президента, который публично отчитывал гендиректора дочернего предприятия «Норникеля» Сергея Липина: «Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?».

Впоследствии скрывалась информация о том, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова, судя по всему, экстренно вылетела в Норильск бизнес-джетом за счет «Норникеля».

Но это далеко не все. И, несмотря на требование Владимира Путина, социальные сети остаются одним из основных источников объективной информации о катастрофе. В то время как в некоторых СМИ картина подается как будто в интересах «Норникеля».

Например, в эфире ютуб-канала «Редакция» Алексея Пивоварова вышел «спецвыпуск о спецвыпуске». В нем журналист фактически признал, что ранее опубликованный репортаж из Норильска получился односторонним и недостаточно раскрыл масштабы экологической катастрофы. «Мы стараемся признавать свои ошибки, и не боимся говорить, что кто-то сделал работу лучше чем мы. Поэтому я сразу обратил внимание на выпуск, который был выложен недавно на ютуб-канале «Экологика» эколога Жоры Каневосяна», — заявил Алексей Пивоваров.

Речь идет о ролике «Разоблачение лжи и обращение к Потанину».

Блогер – гидрогеолог рассказывает, что, прилетев в Норильск, он первым делом постарался избегать фейковой информации. «По прилету в Норильск мне было очевидно, что соваться в потемкинские деревни не имеет никакого смысла. Тут уже все причесали, вымыли, даже журналистов из Москвы катают на вертолетах «Норникеля». Показывают, какие крутые стоят боновые заграждения и какие мы молодцы, что вовремя отреагировали», — говорит Каневосян.

В отличие от журналистов «Редакции», которые договаривались о проведении съемок с «Норильским никелем», он взял резиновую лодку и ни с кем не договариваясь, отправился по течению реки, делая при этом замеры содержания нефтепродуктов в воде. Каневосян доказал, что загрязнение после разлива 21 тысячи тонн нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 дочерней компании «Норникеля» добралось уже практически до Карского моря. То есть боновые заграждения поставили уже после того, как значительная часть солярки уже ушла вверх по течению: «Сейчас боновые заграждения надо не показывать журналистам, а перекидывать их срочно на север к устью реки Пясино, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Карское море. Если они конечно туда уже не попали», — заключил блогер.

Случившуюся аварию он назвал самой крупной катастрофой в арктическом регионе. «То, что произошло здесь, уже совсем скоро не будет проблемой Норильска, Потанина и даже всей Российской Федерации. Попадание углеводородов в Северный Ледовитый океан автоматически делает катастрофу международной».

Именно потому, что никто и не пытается остановить движение нефтепродуктов в направлении Карского моря – потому что никакого загрязнения там якобы нет.

«Я не понимаю, как Пивоваров повелся на это фуфло», — говорит в своем ролике Каневосян, и Пивоваров в своем интервью спрашивает, что он понимает под «фуфлом». А речь идет о согласовании съемок с «Норильским никелем», при получении которого, по словам Каневосяна, абсолютно невозможно сделать объективный репортаж. Это признает и Пивоваров: «В нашем ролике не было большого количества фактов, и по итогу это была позиция «Норильского никеля».

Но, как установили замеры, произведенные Каневосяном, в озере Пясино содержание растворенных углеводородов превышает ПДК в 1,5-2 раза, а в вытекающей из него реке – до 3-х раз. И теперь это не скроешь.

«Мне очень понравилась позиция, которую, например, занимала компания BP после разлива в Мексиканском заливе. Они сами заказывали обнаружение максимального количества полициклических углеводородов и сами же потом оплачивали ущерб. Такой же позиции мы ждем от господина Потанина», — сказал Каневосян в интервью каналу «Редакция».

Но пока Потанин продолжает утверждать, что во всем виновато таяние вечной мерзлоты. Можно сказать, превращается в верного последователя Греты Тунберг. Однако проверки, которые по поручению президента сейчас ведут Росприроднадзор и прокуратура, а также уголовные дела, которые находятся на личном контроле у председателя СК, могут открыть и другие факты, не афишируемые руководством компании.