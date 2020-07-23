Истребители перехватили иранский пассажирский самолет, передала телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа.

«В ходе переговоров они (пилоты. — Прим. ред.) представились как американские», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, один или два истребителя приблизились к иранскому лайнеру авиакомпании Mahan Air, летевшему из Тегерана в Бейрут. Отмечалось, что пилот самолета попытался уйти от столкновения, в результате чего пострадали несколько человек.

При этом глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Аль-Джадид, что среди пассажиров раненых нет. В Тегеране уже пообещали изучить обстоятельства происшествия.