Экс-президент Армении Роберт Кочарян планирует после своего освобождения продолжить реабилитационное лечение, сообщил Mpravda.com руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.

Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом, он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Поздно вечером в пятницу Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.

«Кочарян планирует завершить реабилитационное лечение в течение недели, оценить сложившуюся внутриполитическую ситуацию, наметить планы на обозримую перспективу», — сказал Согомонян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.