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Известный блогер Лена Миро обвинила 29-летнюю Екатерину Диденко, муж которой погиб на вечеринке с сухим льдом, в половой распущенности. Поводом для этого послужил тот факт, что «аптечный ревизорро» продолжает употреблять противозачаточные таблетки, а значит, готова к случайным сексуальным контактам.

«До тупоголовой инстасамки-вдовы из Ростова Кати Диденко вдруг дошло очевидное: хайп-то закончился, и она теперь никому не нужна! Блогерка Диденко сняла очередное похабное видео. Нассала на тест в прямом эфире и показала всем две полоски. Откуда две полоски, картинно возмущается Катя-вдова? Я ведь пью таблетки для противозачатия!», — возмущается Миро на страницах своего «Живого Журнала».

Тест на беременность, однако, принадлежал сестре Диденко. Как считает Лена Миро, желающих заняться сексом с самой Катей просто не было — ведь у нее кривые зубы и маленькая грудь. Кстати, обозревательница напоминает, что похоронные деньги аптечный блогер планировала потратить на операцию по установке грудных силиконовых имплантов.

«Извращенцев драть Катю с кривыми зубами пока не нашлось», — заключила Миро, намекнув, что распущенная Диденко заслуживает принудительной психиатрической госпитализации.

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