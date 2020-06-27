Екатеринбургская епархия проводит проверку ситуации с нападением на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак, которая снимала в Среднеуральском женском монастыре сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицающем пандемию.

Как заявил руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, ситуация изучается, в том числе в ней придется разобраться правоохранителям.

Екатеринбургская епархия порекомендовала воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря «до исправления сегодняшних настроений».

Ранее Собчак сообщила в социальных сетях, что в результате нападения на ее группу были избиты два человека, разбита камера, а нападавшие завладели всеми съемками.