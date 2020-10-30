Екатерина Скалон считает, что ее отношения с Павлом Бабичем теперь окончательно закончились.

Выпила, забылась, очнулась, а Бабич уже не твой. Коротко о том, как прошёл день рождения Кати Скалон.

«Больно, обидно, неприятно, но я сама виновата во всём. Я думала, это будет лучший день рождения в моей жизни, а он оказался самым худшим», — начала свою исповедь Скалон.

«В моей голове не были мыслей о предательстве, измене, я ему верна, но для него оказалось неприемлемым взаимодействие с Ромашовым, который мне не сдался. Я его понимаю, вину полностью принимаю на себя. Значит, не такие большие чувства, раз можно так легко отказаться от человека. Ничего омерзительного я не сделала».

Катя уверена, что на этом их отношения с Пашей закончены и обратного пути нет.

«У меня сильные чувства, но и это пройдёт. Я сейчас займусь собой, отвлекусь, сделаю грудь и займусь спортом. Чтобы больше никто ничего не сказал плохого про мою фигуру», — резюмировала девушка.