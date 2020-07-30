Екатерина Скалон поведала о причинах, разлучивших её с Вячеславом Ивановым.

Затюкала бытовуха.

Мы с Владом не сошлись характерами. У нас никто не предал, не изменил, просто для меня некоторые нюансы являются нормальными, а для него неприемлемо. Бытовуха сильно убивает и как-то нас затюкала. У нас разное воспитание, жизненные ценности. У меня понятия, что мужчина женщину обеспечивает, а у него понятие, что женщина сама себя обеспечивает. Он считает, что дома должна быть кристальная чистота, не дай бог свет не выключить и воду зря лить нельзя, а у меня все на лайте, где-то прибираться и в бардаке поваляться.