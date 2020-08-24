Многие не поверили гематомам и синякам Екатерины Скалон, которые она выложила после избиения своим бывшим молодым человеком Владом Ивановым. Чтобы доказать свою правду, девушка выложила в сеть медицинское заключение и переписки со знакомыми парнями, где она умоляла спасти её от мучителя.



Катя разместила в своём микроблоге личную переписку с Захаром Саленко, который проигнорировал её мольбу о помощи. Также другой знакомый по имени Михаил ответил на просьбы Скалон, что он на работе и не может быть нянькой, а девушке необходимо бежать от Иванова. Для тех людей, которые не поверили в тяжесть полученных Катей травм, она выложила фото медицинской справки, где написано, что у пациентки обнаружено сотрясение головного мозга, кровоподтеки и ушибы мягких тканей головы, лица, туловища, конечностей.



Несмотря на тяжёлые увечья, Катя не собирается писать заявление в полицию, объясняя это тем, что не хочет ломать парню жизнь. Большинство зрителей всё-таки склоняются к тому, что девушка просто боится в последующем страшной мести Влада Иванова.