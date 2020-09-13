Екатерина Скалон была шокирована романтическим поступком Павла Бабича.

Паша Бабич сказал своей девушке, что улетает по делам на две недели, но вернулся уже спустя сутки, и не один, а вместе с собакой Кати.

«Сказать, что я была в шоке – это ничего не сказать. Я никогда в своей жизни так не удивлялась! Я так скучала по ней, так хотела забрать её. А Паша исполнил самое моё заветное желание. Для меня все свидания в мире, все цветы, подарки – всё меркнет по сравнению с этим поступком», – восторженно поделилась с нами Скалон.

Как считаешь, это начало большой любви?