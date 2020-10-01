Екатерина Скалон призналась, что узнав о раке крови Павла Бабича, поняла его поступки и поведение.

Паша не хотел никак афишировать, что в детстве лечился от рака крови. Не знаю откуда это всплыло, но я была в курсе. Я получила много ответов на свои вопросы, например, почему он так трепетно относится к своему здоровью, откуда его эти многочисленные принципы. Ничего не изменилось, но в моей голове информация есть и я понимаю, что надо правильно ею пользоваться, но и учитывать особенности Пашиной судьбы.