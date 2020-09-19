Екатерина Скалон поведала, что не напивалась с Максимом Моргенштерном.

Воспользовавшись отсутствием Паши Бабича на Поляне, ссору с ним Катя решила глушить алкоголем. В компании с Моргенштерном.

«Никто с Максом не напивался и не тусил. Мы просто на шоу перекинулись несколькими фразами, и людьми, которые хотят внести какую-то грязь в наши отношения с Пашей, было воспринято неправильно. Те, кто желает внести смуту, пусть это останется на их совести», – пояснила Катя.

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