Екатерина Скалон призналась, что очень скучает по Павлу Бабичу.

Без Паши мне скучно, грустно и одиноко. Я уже привыкла постоянно проводить время с ним. Поэтому немного не комфортно, но я стараюсь себя настраивать на хороший лад, воспринимать это не как что-то плохое, а приятное и томительное ожидание. Я очень его жду, надеюсь, что приедет быстрее. Конечно, мое сумасшедшее женское сознание накручивает себе много лишнего, но я ему верю и уверена, что он не позволяет себе ничего лишнего и также скучает по мне.