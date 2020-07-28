На телестройку вернулась бывшая участница проекта Екатерина Скалон.

КАТЯ СКАЛОН ВЕРНУЛАСЬ НА ДОМ-2

Катя Скалон вернулась на телепроект ДОМ-2. Девушка пришла к Паше Бабичу и готова попробовать построить с ним отношения.

«На проект пришла к Паше Бабичу, потому что некоторое время назад он мне написал. Мы с ним немного пообщались, ничего серьезного, просто дружеское миловидное общение. Он парень добрый, мягкий, умный. Я подумала, что такое сочетание внешних и внутренних данных может привести к чему-то хорошему.

Я люблю красивых мужчин», — пояснила девушка в беседе с Mpravda.com.