Екатерина Скалон осознала, что она начинает быть женщиной.
Я только сейчас начинаю взрослеть!
Начинаю быть женщиной, а не девочкой, так необычно, всё в голове переворачивается.
Мой характер становится сильнее и закаленнее, появляются ярко — выраженные черты характера, планы на будущее.
Даже тело только сейчас взрослеет, я уже как настоящая прямо ))
По ощущениям, у меня только сейчас заканчивается переходный возраст и начинается взрослая жизнь 🙏🏼
Такая они интересные — эти взрослые )
Сами Себя завязывают узлом, а потом страдают