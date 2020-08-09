Екатерина Скалон осознала, что она начинает быть женщиной.

Я только сейчас начинаю взрослеть!

Начинаю быть женщиной, а не девочкой, так необычно, всё в голове переворачивается.

Мой характер становится сильнее и закаленнее, появляются ярко — выраженные черты характера, планы на будущее.

Даже тело только сейчас взрослеет, я уже как настоящая прямо ))

По ощущениям, у меня только сейчас заканчивается переходный возраст и начинается взрослая жизнь 🙏🏼

Такая они интересные — эти взрослые )

Сами Себя завязывают узлом, а потом страдают