Екатерина Скалон рассказала, что Павел Бабич не оправдал ее ожиданий.

Я уже была на проекте, но мне здесь эмоционально тяжело. Для меня началась история с чистого листа. Я очень переживала и думала как воспримет меня коллектив, как себя буду чувствовать, и я искала поддержку в качестве мужчины, потому что первый раз моим защитником был Стрелков. Он меня не подпускал к негативным ситуациям. В этот раз, когда я пришла к Паше, понадеялась на то, что он возьмёт за меня ответственность по-человечески. И первые дни он себя не очень хорошо вел. Мне важен не проект, а взаимоотношения, поэтому хочу в субботу уйти.