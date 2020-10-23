Екатерина Скалон готовится к операции по увеличению груди.

Вот и Катя Скалон захотела новую грудь и готовится к пластической операции. Как и Шафеева, Катя хочет 3,5 размер.

«Сейчас у меня второй размер, я давно хотела. Я сама не маленькая девочка, поэтому смотреться будет естественно. Меня поймут все женщины, хочу чувствовать себя увереннее», – прокомментировала свои желания Скалон.

Бабич от восторга не пищит, но и не запрещает своей возлюбленной ложиться под нож.

«Он занял нейтральную позицию, просто он боится, что будет выглядеть искусственно. Но я постараюсь, чтобы все выглядело натурально и гармонично», – резюмировала Скалон.

Женщины, все поняли Катю?