Екатерина Скалон сообщила об очередном расставании с Владом Ивановым.

Мои хорошие, т.к моя жизнь имеет определённую информационную огласку, важные события не могут пройти без Вашего внимания 🙌🏼

Поэтому, хочу рассказывать Вам побольше, чтобы не было лишних слухов и додумок))

Да, Мы с Владом расстались!

Не произошло ничего страшного, не было каких-то смертельных проблем и поводов, как говорят «не сошлись характерами». Есть моменты, которые мы не можем принять друг в друге! А переделывать взрослого человека, по-моему мнению, неправильно! Либо принимаешь и любишь все его достоинства и недостатки, либо идёшь дальше своей дорогой. Мы выбрали второй вариант!

По поводу моего состояния! Самое болезненное для меня было — осознание, что Мы расстаёмся любя, что у нас все по-настоящему, что я теряю часть себя, свою большую часть! Что Я теряю человека, который меня очень летит и которого люблю Я! Но последние события показали, что вся эта «любовь до Гроба», слёзы, клятвы -это просто слова, пыль. И от этого мне резко стало намного легче 🙏🏼

Представьте, что Вы потеряли огромный чемодан, в котором вся ваша жизнь, все ценные бумаги по работе, самые сокровенные фото, любимые вещи, Документы на квартиру, вещи, которые остались Вам от любимых людей, много денег, которые Вы копили всю жизнь! Вам было бы очень досадно, Вы бы очень переживали! Представляете?) Грустите вы по своим вещам несколько дней, а потом узнается, что Ваши ценные вещи дома, а чемодан, который Вы потеряли — пустой где -то в Геленджике уже другие свитеры и трусы в себя складывает😂😂😂

Легче стало, правда?)

А вот теперь представьте, на этом примере ,что это не вещи, а Ваши чувства и эмоции )

Становится легче, когда понимаешь, что потерял чемодан, не со своей жизнью и своим сердцем, а с чужими трусами )))