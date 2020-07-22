Екатерина Богданова сама не знает, на что она тратит львиную доля своей зарплаты.

Вчера размышляла о тратах. Вот вроде расходов особых у меня не должно быть, а все равно деньги, как вода. На продукты растрат нет, одеждой снабжает бартерный отдел, за жильё не платишь, услуги тоже предоставляют (все эти блага на сегодняшний день после огня, воды и медных труб, которые прошла). Да и гонорары такие я не получала даже в 2014 году, когда была управляющей магазина в «Охотном ряду». Единственное, я держу своё съемное жильё на проспекте Вернадского, ежемесячно отчисляя, но и там я на выгодных условиях, поскольку я субарендатор. А всё потому что я все равно закупаюсь одеждой, поскольку каждый день в кадре, любим в кафе посидеть на выходных и я люблю за себя заплатить, поскольку Коля итак многое для меня делает.

Родителям отправляю безвозмездно, а они все равно мне их откладывают. Короче, деньги любят счёт. Надо тратить рационально. Немного из моей жизни и может, буду полезна и вам дать такой совет)